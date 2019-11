Domani la Carovana antiusura di Caritas a Benevento A San Pasquale con l'Arcivescovo si parla di soldi, famiglia e sovraindebitamento



Domani a Benevento la Carovana antiusura di Caritas: "Le tante situazioni di forte sovraindebitamento e le tante storie di usura di cui la Fondazione Nazionale Interesse Uomo, insieme ai suoi partner, tra cui Libera e Caritas, si fa carico quotidianamente, viste le conseguenze reali della crisi socio-economica sulla vita di tanta gente, ci ha convinti ad uscire dalle nostre stanze, a non aspettare il racconto di quelle sofferenze ma piuttosto andare incontro alle necessità delle persone.

La Carovana Antiusura, il prossimo 22 Novembre farà tappa a Benevento per riaffermare la forte collaborazione con la Caritas diocesana per il contrasto e il sostegno a quanti vivono situazioni di disagio economico e sociale. Alle ore 17:30 al Salone della Cittadella della Carità Evangelii Gaudium, in via San Pasquale 11 a Benevento, si parlerà di "Soldi, Famiglie e Sovraindebitamento" alla presenza di S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento e di Don Marcello Cozzi, Presidente della Fondazione Interesse Uomo.

Modererà Don Nicola De Blasio, Direttore della Caritas diocesana di Benevento".