L'Iti Lucarelli protagonista Giornata Nazionale degli Alberi FOTO | Questa mattina presso l'istituto Industriale il Convegno con Comune, Gesesa ed esperti

Si è svolta questa mattina all'Istituto Industriale “Bosco Lucarelli” di Benevento la Giornata Nazionale degli Alberi. Al centro dei lavori un convegno promosso dal Comune di Benevento, in collaborazione con l’Istituto Industriale. Una giornata che si è conclusa con la messa a dimora di alcuni alberi, undici per la precisione, tanti quante sono le prime classi che si sono formate quest'anno nell'istituto tecnico di viale San Lorenzo. L'incontro, moderato dalla professoressa e giornalista Marisa Del Monaco, dopo i saluti della dirigente scolastica Maria Gabriella Fedele, ha visto la partecipazione dei rappresentanti del comune di Benevento, Angelo Feleppa e Rossella Del Prete che hanno firmato un patto di collaborazione con la scuola con il quale si impegnano a curare gli alberi che i ragazzi, con l’ausilio dei Forestali della Regione Campania, hanno piantato nei giardinetti antistanti la scuola di viale San Lorenzo. Questo l'atto conclusivo della Giornata Nazionale degli Alberi che, ieri mattina si è svolta anche nella nostra città. Prima della piantumazione di un acero, presso l’aula magna dell’istituto si è tenuto un incontro dal tema “Salva la tua città – custodisci l’ambiente”. Esperti del settore hanno relazionato e si sono confrontati in merito alla tematica ambientale. Oltre ai due delegati dell’Ente di Palazzo Mosti, al tavolo dei relatori anche Walter Nardone, presidente Ordine degli Agronomi Forestali di Benevento, Carmine Agostinelli, presidente del Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Benevento e Giorgia Amato della Gesesa che insieme agli allievi dell’Iti curerà la realizzazione del progetto per l’irrigazione automatica delle aiuole. La conoscenza delle problematiche ambientali induce maggiore responsabilità e adozione di azioni, anche quotidiane, che portino al rispetto dell'ambiente, nell'ottica di una società sostenibile. Far conoscere agli studenti, capire e difendere la natura, è uno degli obiettivi prioritari della Giornata Nazionale degli Alberi, riconosciuta dal 2011, con la legge n.10, dal Ministero dell’Ambiente con l’intento di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero e la vivibilità degli insediamenti urbani.