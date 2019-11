Scossa di terremoto a Ceppaloni: preoccupazione tra cittadini La scossa, di magnitudo 2.3, è la seconda di oggi: la prima era stata di 1.3 nel primo pomeriggio

Scossa di terremoto pochi minuti fa nel Comune di Ceppaloni, di magnitudo 2.3. La scossa, sebbene debole, pare sia stata nitidamente avvertita dalla popolazione, sia nel comune di Ceppaloni, sia in quelli limitrofi e addirittura anche nel capoluogo Benevento.

La scossa si è registrata a una profondità di 10 chilometri.

Non si segnalano danni a persone o cose sebbene ci sia apprensione tra i cittadini per via di un'altra scossa, sebbene molto lieve di intensità (magintudo 1.3) che si era registrata proprio a Ceppaloni nel pomeriggio.