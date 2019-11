Kit raccolta vetro, bene la distribuzione Si proseguirà fino al 9 dicembre

Notevole afflusso di utenza nei due punti di distribuzione dei kit per la raccolta porta a porta del vetro. Il numero di cittadini che giornalmente si presenta presso il Comando di Polizia Municipale in via Santa Colomba e presso l’Ufficio Tributi sito nella sede comunale di piazzale Iannelli (palazzo ex Impregilo) è superiore alle più rosee aspettative.

Non si registrano particolari tensioni, ma una disciplinata e paziente attesa dei cittadini che comunque trovano la massima disponibilità nel personale addetto alla consegna. Ciò a testimonianza che l’introduzione della raccolta porta a porta del vetro e l’eliminazione delle campane stradali erano attesi e apprezzati dall’utenza.

I giorni e gli orari di distribuzione dei kit fino al 9 dicembre p.v. sono i seguenti: Comando Polizia Municipale via Santa Colomba dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00. Il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00; Ufficio Tributi piazzale Iannelli (pal. Ex Impregilo – Megaparcheggio) dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00.

Per il ritiro si ricorda che è necessario esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e l’ultima bolletta ricevuta per il pagamento della TARI 2019. Per gli utenti impossibilitati per gravi motivi a recarsi presso detti punti è possibile delegare altri contribuenti, secondo il modello pubblicato sul sito aziendale www.asiabenevento.it . I delegati, all’atto del ritiro, insieme alle singole deleghe ricevute dovranno esibire un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e la bolletta per il pagamento TARI per l’anno 2019 del delegante. Le deleghe per ogni singolo delegato non potranno essere più di tre, al fine di evitare ingolfamenti e aumento di tempi di attesa dinanzi agli sportelli di consegna ASIA Benevento S.p.a.