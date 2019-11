Nuovo piano rifiuti. Accordo per coinvolgere i cittadini Un protocollo d'intesa sottoscritto dall'associazione Io X Benevento e dall'Asia

Coinvolgere attivamente i cittadini in un piano che permetta una raccolta differenziata più efficace. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato oggi tra l'Asia e l'associazione Io per Benevento.

“Stiamo mettendo in pratica il nuovo piano per i rifiuti – ha spiegato nell'incontro l'amministratore unico dell'azienda per l'igiene urbana di Benevento, Donato madaro - con l'obiettivo di far salire la percentuale di differenziata dai 63 punti attuali al 70 per cento”.

“Si tratta – ha aggiunto l'assessore all'ambiente del Comune, Luigi De Nigris – di una serie di azioni collegate e già annunciate dal Comune attraverso le quali miriamo alla partecipazione attiva dei cittadini. Non solo quelli costituiti in associazioni ma anche di singoli”.

“L'associazione risponde con entusiasmo alla sfida dell'amministrazione di rendere più vivibile e decorosa la città. Il nostro auspicio è che si possano trasformare i rifiuti in risorsa. Con questo protocollo ci impegneremo a formare gruppi di volontari che terranno incontri di sensibilizzazione sul nuovo sistema per la raccolta differenziata. Metteremo in campo numerosi incontri nei diversi condomini ma anche in piazza partendo dal Rione Libertà”.