Festa dell'albero, Gesesa in campo con la Lucarelli Ieri la manifestazione dedicata all'ambiente

Si è svolta ieri mattina all'Istituto Industriale “Bosco Lucarelli” di Benevento la Giornata Nazionale degli Alberi ed anche GESESA ha preso parte all’evento per promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate agli alberi e la vivibilità e la bellezza degli insediamenti urbani.

L' Istituto Scolastico ha adottato dal Comune di Benevento le aiuole antistanti il plesso e ha piantumato undici alberi donati dalla Regione Campania.

GESESA collabora da tempo con l’Istituto Lucarelli per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), curerà con gli studenti del triennio la progettazione e realizzazione di un impianto idrico innovativo e sostenibile finalizzato all’irrigazione delle aiuole adottate. Nello specifico, la progettazione vedrà un’architettura sostenibile volta al risparmio dell’acqua potabile, illustrando agli studenti come riutilizzare le acque meteoriche e come programmare dei sensori che in caso di pioggia interrompano l’irrigazione.