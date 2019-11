Benevento, rubinetto a secco a rione San Modesto L'interruzione dovuta a lavori di manutenzione delle rete idrica, ecco dove e quando

"Interruzione erogazione idrica per lavori di manutenzione in Rione San Modesto". A comunicarlo è la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico a Benevento precisando che: "Si sono resi necessari lavori sulla rete idrica in Via Salerno del Comune di Benevento e, pertanto, saremo costretti ad interrompere il servizio dalle ore 14 alle ore 17 di martedì 26 novembre nelle seguenti zone: Via Firenze, Via Venezia, Via Bari, Via Capasso Torre, Via Piccinato, Via Battisti, Via Salerno, Via Torino, Via Palermo, Via Garrucci, Via Parente, Via Severino, Via Gregorovius, Via Mommsen, Via De Rienzo, Piazza San Modesto, Via Milano, Via Bologna, Via Galanti, Via Follereau, Via Napoli (Tratto da Incrocio Via Firenze a incrocio Via Follereau)".