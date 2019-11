Protocollo di Parigi per 'Sannio Falanghina' Di Maria: "Evento importante per le aree interne"

Lunedì 25 novembre prevista la sottoscrizione nella Capitale francese di un Protocollo di intesa per lo sviluppo turistico del territorio sannita nel contesto di 'Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019', per il quale sono mobilitati i Comuni in cui fiorisce questa produzione vitivinicola. Un evento rispetto al quale è intervenuto il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria: “È un motivo di grande soddisfazione per il territorio delle aree interne campane e sannite in particolare constatare l’interesse internazionale e la nuova attenzione per il Sannio con la celebrazione di una delle eccellenze produttive, quale la vitivinicoltura, frutto di una tradizione e di una cultura bimillenarie - ha dichiarato Di Maria - Mi piace evidenziare peraltro che mentre in tutto il mondo si svolgono in queste ore iniziative contro la violenza delle donne, siano proprio le donne del Sannio a rendersi protagoniste di un attivismo imprenditoriale maturo e pienamente consapevole di un ruolo non più subalterno della stessa donna nella vita economica, sociale e civile. La Consulta delle donne e il contributo enorme recato in questi mesi dalla “altra metà del cielo” al riconoscimento della Falanghina a livello sovranazionale costituiscono motivo di ulteriore soddisfazione in quanto elementi importanti di un clima nuovo che si respira anche nelle aree interne sannite. Voglio dare atto a Giulia Falato - conclude il presidente della Provincia - che coordina l’iniziativa per Sannio Falanghina Città Europea del Vino 2019 dal punto di vista delle donne, di aver svolto un grande ed intelligente lavoro. Del resto, questo attivismo imprenditoriale al femminile, non è un fenomeno nuovo, ma già consolidato solo che quantitativamente, ma non certo qualitativamente. Se a tutto questo si aggiunge il ruolo svolto per Sannio Falanghina Città Europea del Vino dal Maestro sannita Mimmo Paladino con la sua bellissima immagine per il logo dell’evento, è appena il caso di dire che quella del 25 novembre 2019 e del Protocollo di Parigi costituiscono pagine importantissime per la storia sannita”.