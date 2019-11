Lombardi nel consiglio direttivo regionale della Ugl "Attenzione ai lavoratori delle aree interne w presto nuova sede nel Sannio"

Il Segretario provinciale della Ugl di Benevento Alberto Lombardi è entrato a far parte del Consiglio direttivo regionale, presieduto da Gaetano Panico. “La nomina nel direttivo campano, quale rappresentante dell’Ufficio Territoriale dell’UGL di Benevento – commenta Lombardi - va a rafforzare la ‘voce’ dei lavoratori delle aree interne in un contesto regionale importante. Colgo l’occasione per preannunciare che l’UGL di Benevento inaugurerà a breve la sua nuova sede e, in quella circostanza, renderà noto una serie di servizi e di importanti attività che prenderanno il via nel mese di gennaio”.