II° edizione 2019 del concorso "Benevento citta’ in fiore" Mercoledì alle 18 cerimonia di premiazione pubblica dei vincitori delle 4 categorie del Concorso

Mercoledì prossimo, 27 novembre, alle ore 18, presso L'Hotel President - Sala President – di Benevento si svolgerà la cerimonia di premiazione pubblica dei primi 3 classificati delle 4 categorie della II edizione 2019 del concorso “Benevento Città in fiore”, promosso dalla rete delle associazioni per la valorizzazione e promozione turistica di Benevento, organizzato e gestito dall’Associazione Informagiovani di Benevento, in partenariato con la delegazione Fai di Benevento, in collaborazione con gli imprenditori del territorio. Progetto rivolto ai cittadini di Benevento per l’abbellimento, con decorazioni floreali, di vicoli, spazi urbani e particolari abitativi esterni, al fine di incentivare e valorizzare gli aspetti estetici, ambientali e turistici della città, come spiega la dottoressa Mafalda Puzella, moglie del Project manager della manifestazione, il dottore Pasquale Mazzone.

Interverranno alla premiazione il sindaco Clemente Mastella; l'avvocato Oreste Vigorito, patron del Benevento Calcio; Luigi De Nigris, assessore alle Politiche ambientali, alla raccolta differenziata, al decoro urbano; gli assessori al ramo del Comune; l'avvocato Patrizia Bonelli, presidente Fai delegazione di Benevento.

Il concorso è stato patrocinato in maniera gratuita dal comune di Bnevento, dall’ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori provincia di Benevento, dall’ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della provincia di Benevento, dall’ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili di Benevento, dall'ordine degli avvocati di Benevento, Futuridea, Fidapa Bpw di Benevento e dall'Accademia di Santa Sofia.

LE CATEGORIE DEL CONCORSO

1. BALCONI E FINESTRE FIORITI

2. VICOLI E PIAZZE FIORITI

3. VETRINE ED ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI IN FIORE

E’ previsto, altresì, anche il Premio speciale migliore composizione tra tutti gli iscritti alle categorie del concorso.

LA SELEZIONE DEI VINCITORI

La selezione dei vincitori è stata effettuata, sia da una giuria popolare, composta da coloro che si sono iscritti e registrati nell’apposita area del Concorso del portale www.beneventocittainfiore.it, che ha votato il premio speciale migliore composizione, sia da una apposita giuria tecnica composta da: Antonio Castelluccci, in rappresentanza dell'Associazione Informagiovani di Benevento, Dolores Peduto (presidente), della Delegazione Fai di Benevento; Amalia Villaccio, (Ordine degli Architetti di Benevento), Carmela Ciccone (Ordine degli Agronomi di Benevento), Silvio Vernacchio, in rappresentanza degli artisti e/o fotografi di Benevento individuato dalla Rete delle associazioni per la valorizzazione e promozione turistica di Benevento.

I PREMI

Il Concorso ha un montepremi totale di 1.800 euro. Per le tre Categorie del concorso, come per il Premio speciale migliore composizione, sono previsti buoni per l’acquisto di servizi e materiale florovivaistico (Al 1° classificato: €. 200; al 2° classificato: €. 150; al 3° classificato: €. 100).

I buoni spesa sono stati offerti Nido dei fiori, Maison En Fleur / Cifo, Vinciguerra Flowers, Agrifer Minicozzi, Fiorever e Fioreria del viale di Salvatore Santamaria. La cerimonia di premiazione sarà presentata dalla giornalista Sonia Lantella.