Sannio: accordo a Parigi per il turismo Domani la firma in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo



Trasformare l’accoglienza turistica locale in un vero e proprio sistema di promozione internazionale per far conoscere il territorio beneventano ed il distretto del vino Sannio Falanghina.

Dopo la partecipazione alla Fête des vendanges de Montmartre, l’asse Parigi - Sannio si rafforza ulteriormente con il protocollo "per la promozione e lo sviluppo del turismo nell’anno di Sannio Falanghina - Città europea del Vino 2019”, che sarà siglato in Francia domani, lunedì 25 novembre, con l’Agenzia nazionale per il Turismo, in occasione della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Un accordo che permetterà a Sannio Falanghina di condividere buone pratiche nel settore enologico e turistico con la Francia che - per vino, cultura e gastronomia - rappresenta un importante partner di interscambio promozionale e sociale. E non solo.

L’Agenzia nazionale per il Turismo, anche attraverso la gestione del portale Italia.it, cura la promozione all'estero del marchio Italia nel settore del turismo, realizzando strategie di marketing a livello internazionale, sostenendo le imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici, enogastronomici ed artigianali italiani, attuando intese e forme di collaborazione con enti pubblici e con gli uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura.

Una opportunità straordinaria, dunque, per promuovere la destinazione Sannio, valorizzando la reputazione e la competitività del territorio all'estero, e creando una rete di servizi per i turisti francesi, alla scoperta dei luoghi del vino e delle eccellenze gastronomiche e paesaggistiche.

In particolare, Sannio Falanghina, Provincia di Benevento, Associazione nazionale Città del Vino, Confederazione italiana per lo sviluppo economico e Agenzia nazionale per il Turismo di Parigi, attiveranno un programma congiunto per il sostegno e la valorizzazione del settore turistico in provincia di Benevento e nei Comuni sanniti delle “Città del Vino”, con azioni di marketing e piattaforme digitali.

“La promozione del territorio, dei suoi prodotti e del vino in una data significativa che ricorda la lotta alla violenza contro le donne - spiega Giulia Falato, consigliere delegato de Le donne di Sannio Falanghina e coordinatrice dell'iniziativa - passa anche dalla creazione di sinergie fra le donne e per le donne. La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche con un patto di amicizia con la Francia, rappresenta una vetrina internazionale per il Sannio all'estero. Abbiamo rinnovato l'invito anche al Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, presentandogli l'accordo e valutando le enormi potenzialità di sviluppo. Ci auguriamo di poter contribuire a far conoscere i nostri luoghi, ricchi di storia, tradizione e bontà enogastronomiche”.

La Falanghina domani sarà protagonista a Parigi della Settimana della cucina italiana nel mondo, dedicata alla promozione all’estero della cucina italiana di qualità. Le oltre 1000 attività programmate dalle quasi 300 sedi diplomatico-consolari e dagli Istituti italiani di Cultura consentono all’iniziativa di coprire in maniera diffusa tutte le regioni geografiche, in sinergia con l’azione di tutela della tradizione culinaria italiana e di promozione di uno stile di vita sano attraverso la Dieta mediterranea.

In occasione della cerimonia - organizzata dall'Ambasciata italiana in Francia e curata dallo chef stellato Massimo Mori, in collaborazione con l'Emporio Armani Cafè di Parigi - sarà possibile degustare la Falanghina sannita ed i prodotti “Witch&Wine”, una importante integrazione di filiere produttive del Sannio. Eccellenze enogastronomiche del territorio - come panbenevento, panettone del Sud con olio e falanghina, e pancioccolato olio e falanghina - a base di ingredienti particolarmente ricchi di antiossidanti e polifenoli, ed altamente protettivi per la prevenzione di alcune patologie.