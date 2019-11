Contrade NordEst tra luci e ombre, il bilancio del Comitato Iarossi ringrazia il Comune per i lavori effettuati ma mette l'accento su Puc e Imu

Il Comitato di Contrade Benevento Nord/Est, dopo i lavori di somma urgenza eseguiti nei giorni scorsi sulle strade via Torre Palazzo e via dei Mercuri, con una nota ringraziano l’Amministrazione Comunale ed in particolare l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello, l’assessore all’Urbanistica Antonio Reale ed il consigliere comunale con delega anche alle problematiche delle contrade e gestione verde pubblico, Angelo Feleppa per l’interessamento e l’impegno profuso.

Il presidente del Comitato, Gennaro Iarossi, ringrazia anche alla Mottola General Costruzioni che ha materialmente eseguito i lavori. Iarossi precisa inoltre che “la strada denominata via Torre Palazzo versava in uno stato di assoluta impraticabilità e quindi, con l’intervento eseguito, è stata resa decentemente percorribile; resta comunque in uno stato tale da richiedere un intervento radicale da programmare nei prossimi mesi o comunque a breve scadenza.

Per quanto riguarda via dei Mercuri, in considerazione del fatto che la stessa è interessata da un volume di traffico da e verso tutti i paesi della Fondovalle Vitulanese, nonché dal bacino di utenza da e per le aree industriali di Olivola/Roseto, con l’intervento seppure molto sommario effettuato, è stato migliorato lo stato di transitabilità, ma anch’essa richiede di un intervento radicale consone ad un movimento veicolare dell’ordine di circa 500 veicoli al giorno tra cui TIR e mezzi pesanti”.

Il comitato ribadisce poi come il Comune ha potuto constatare, durante gli incontri con i residenti delle varie contrade, la gravità delle molteplici tematiche “che affliggono le nostre zone e quindi si sono attivati per migliorare le aree periferiche. Nell’ultimo incontro con l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Pasquariello sono state date ampie assicurazioni su altre tematiche di prossima risoluzione. Più precisamente – spiega Iarossi - è stato assicurata l’imminente apertura delle tre rampe di accesso dalla viabilità secondaria sulla strada a scorrimento veloce statale 372 in località Fasanella. E’ stata inoltre assicurata la conclusione della fase di acquisizione dei terreni occupati dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del 2° lotto dei Piani Insediamenti produttivi Olivola /Roseto che, nonostante la reale nuova destinazione a strada e tutto quanto altro in accessorio, risultano ancora intestati ai vecchi proprietari; inoltre non è stato ancora completato l’iter di pagamento a saldo.

Si coglie altresì l’occasione, sempre a proposito di insediamenti produttivi Olivola/Roseto, per richiedere una radicale razionalizzazione del PUC specificamente per le destinazioni finalizzate ai grandissimi insediamenti industriali che avrebbero dovuto interessare i terreni delle contrade Olivola – Roseto - Mascambroni. Purtroppo, nonostante il protrarsi del vincolo per svariati decenni, non è stato realizzato nessun insediamento e di per certo, per i non esenti, resta l’obbligatorietà di pagamento dell’IMU che risulta essere molto esoso non solo per tariffa ma, soprattutto, per l’estensione della superfice interessata.

Esiste un forte impegno di tutto l’arco politico del Consiglio Comunale in generale e c’è anche grande sensibilità da parte dell’Assessore all’Urbanistica Antonio Reale, del Dirigente settore urbanistica Antonio Iadicicco, del presidente della Commissione Urbanistica Mariagrazia Chiusolo e degli ordini professionali di categoria edificabilità del territorio, per trovare una soluzione all’annosa problematica. Su quest’ultima tematica, purtroppo e con immenso rammarico, bisogna constatare la grave e continua assenza di considerazioni da parte delle organizzazioni di categoria del settore agricolo.

Infine anche sulla tematica del PUC si ringraziano tutti coloro che hanno profuso un impegno dal quale sono scaturiti correttivi alla complessa vicenda (vedi delibera Cons. Comunale nr. 11 del 1 aprile 2019), evidenziando però che il percorso da fare resta ancora lungo e tortuoso”.