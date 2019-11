Prefettura, uffici chiusi per lo sciame sismico Disposta la verifica per eventuali danni su edifici strategici

Nella mattinata odierna, a seguito del verificarsi di eventi sismici di bassa intensità, registrati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologica (INGV), con epicentro nel territorio sannita, il Prefetto di Benevento ha disposto, per la giornata odierna, la chiusura di tutti gli Uffici periferici dello Stato – ad esclusione dei servizi essenziali, di ordine e di sicurezza pubblica e di soccorso, ai sensi della normativa vigente e al solo fine di mitigare gli effetti di preoccupazione diffusasi tra la popolazione.

Sono stati, altresì, sensibilizzati i Sindaci ed il Presidente della provincia sull’opportunità di disporre, nell’ambito delle rispettive competenze, una verifica seppur speditiva e da approfondire in caso di concreti riscontri di elementi di danno, relativa ad eventuali effetti provocati sugli edifici sensibili e strategici, con particolare attenzione per le strutture scolastiche e di culto. Per le comunicazioni di protezione civile utilizzare esclusivamente i seguenti recapiti presidiati h.24: telefono centralino 0824/374111; posta elettronica – (posta corporate) protcivile.pref_benevento@interno.it , (PEC) protcivile.prefbn@pec.interno.it .