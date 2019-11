Terremoto. Martedì uffici Asl chiusi La comunicazione del direttore generale Volpe dopo l'ordinanza sindacale

"Facendo seguito a quanto disposto dal Sindaco di Benevento, nella qualità di massima autorità di Protezione Civile, domani, 26 novembre, tutte le strutture dell’ASL Benevento resteranno chiuse, onde consentire le dovute verifiche strutturali degli immobili". Così in una nota il direttore generale dell'Asl di Benevento Gennaro Volpe. "Si precisa, altresì, che già con determina dirigenziale n. 242 del 22 novembre scorso, questa Azienda ha avviato l’iter per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici, a personale esperto. L’ASL ha, inoltre, attivato le procedure di allerta delle strutture ausiliarie del 118, con il coinvolgimento delle sedi provinciali della Misericordia e della Croce Rossa Italiana ed ha reso disponibile, per eventuali attività di volo diurno e notturno, l’elisuperficie di via Delcogliano in Benevento".