Camera di commercio chiusa, attive le piattaforme digitali Per le verifiche tecniche dopo lo sciame sismico

La Camera di Commercio di Benevento, preso atto del dispositivo sindacale, adottato per consentire agli enti pubblici di effettuare le verifiche tecniche ai propri edifici dopo lo sciame sismico, per oggi, martedì 26 novembre, ha disposto la chiusura degli uffici camerali e dell’Azienda Speciale Valisannio.

Resteranno comunque attive le piattaforme telematiche utilizzate per il deposito degli atti al Registro delle Imprese, mentre documenti ed istanze varie potranno essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: cciaa.benevento@bn.legalmail.camcom.it.

Nell’occasione si ricorda anche: che tutti i certificati camerali possono essere resi in autocertificazione ad altri enti della Pubblica amministrazione; che le visure ed i certificati camerali potranno essere richiesti utilizzando il sistema Telemaco; che per qualsiasi informazione relativa al Registro Imprese, Rea, Diritto annuale, Suap, gli utenti potranno contattare il servizio di Call Center che risponde al numero: 0824.300400; Che i Certificati di origine (validi per l’estero), potranno essere richiesti telematicamente mediante il sistema Cert'O http://telemaco.infocamere.it e spediti, previa apposita richiesta, mediante corriere.