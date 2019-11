Differenziata, Conai e Asia presentano risultati e novità Giovedì la conferenza nella sala giunta di Palazzo Mosti

Saranno illustrati nel corso della conferenza in programma giovedì, 28 novembre, i risultati consuguiti in città con il servizio di raccolta differenziata. L'appuntamento è alle 11.30 nella sala giunta di Palazzo Mosti dove interverranno il sindaco Clemente Mastella, il Presidente del Conai, Giorgio Quagliuolo e Donato Madaro, Amministratore Unico Asia di Benevento. L'occasione per fare il punto sul servizio svolto che, come evidenziato in una nota, fa registrare "un incremento considerevole nei livelli di raccolta differenziata a Benevento. Una sinergia vincente che produce risultati concreti, tra i migliori in ambito nazionale". Nel corso dell'incontro inoltre sarà presentato anche il "nuovo piano industriale di Asia per potenziare i servizi al cittadino e le nuove modalità di conferimento del vetro, con l’estensione della raccolta porta a porta". Ed in merito, viene sottolineato: "Funziona la collaborazione tra la città di Benevento e Conai, il Consorzio Nazionale Imballaggi, che affianca i Comuni italiani intervenendo a sostegno delle attività di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti di imballaggio. La conferenza stampa sarà l’occasione per rendere noti gli ultimi dati sulla raccolta differenziata in città, presentare tutte le novità del nuovo servizio potenziato di raccolta del vetro e fare un punto sulle campagne di informazione e le azioni di riciclo di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro già in essere e di prossima attivazione".