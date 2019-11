"Mastella, chiudere uffici non basta: serve prevenzione" Movimento animalista: "Non vogliamo fare allarmismi, ma qui non sono abbastanza vigili del fuoco"

Sul terremoto interviene il Movimento Animalista, spiegando che non serve tanto chiudere le scuole e gli uffici, ma servirebbe intervenire sulla prevenzione e per organizzare al megtlio la macchina dei soccorsi: "Dopo aver ascoltato le parole del Sindaco di Benevento sull’evento sismico che sta colpendo la città di Benevento e la parte ad Est e Sud Est della provincia, ci sentiamo il dovere di fare alcune precisazioni. Se è pur vero che l’evento sismico attualmente resta imprevedibile – se ad oggi l’unico dato disponibile all’uso è la cronologia storica dei terremoti - è altrettanto vero che molto si può fare sia in nell’ottica prevenzione per limitare i danni del sisma laddove accadesse e sia nella macchina dei soccorsi.

Per quanto riguarda il primo punto, la prevenzione andrebbe fatta mettendo in sicurezza tutti gli edifici sia pubblici che privati, cominciando con le strutture di primo soccorso ed intervento come gli ospedali e le caserme dei VV. F. e delle FF. O. e passando poi a scuole, musei, etc, le abitazioni gestite dai vari Istituti pubblici e quelle private; la messa in sicurezza vuol dire modernizzare le infrastrutture e le costruzioni adeguandole agli standard anti sismici più moderni, nello stesso dotare e o migliorare le stese con dispositivi di emergenza correlati quali luci di emergenza, chiusura automatica erogazione del gas, etc. Queste operazioni comporterebbero enormi vantaggi dal punto di vista della sicurezza attiva/passiva e gioverebbero anche dal lato meramente economico visto e considerato che i lavori di cui sopra coinvolgerebbero molti settori quali l’edilizia, l’elettronica, etc, il che non è poco in un territorio fortemente depresso dal punto di vista socio economico. Altro cardine fondamentale della prevenzione è un piano sismico aggiornato – che ad oggi risulta fermo al 2015, almeno questo si legge dal portale del comune – ed efficace, utili ad esempio sono i “punti di raccolta” nei quartieri che ad oggi risultano mancanti in parte se non del tutto in molte zone della città, queste ed altre mancanze aumenterebbero la sicurezza.

Per il secondo punto, la macchina dei soccorsi, purtroppo si tocca un tasto dolente ed il perché è presto detto: il turn over creato dal governo Berlusconi negli anni passati ha generato una mancata sostituzione del personale uscente – pensionamento e raggiunti limiti di età – ed i governi successivi – Monti, Letta, Renzi, Gentiloni - non hanno migliorato di certo la cosa, anzi, le riforme Fornero e Madia hanno peggiorato ulteriormente una situazione già disastrosa. Il risultato ottenuto è che ad oggi il personale dei VV F risulta sotto organico (e sottopagato) a livello nazionale ma nella nostra provincia è messo pure peggio, difatti il numerico dei caschi rossi non consentirebbe di affrontare in modo rapido ed efficace un sisma una certa rilevanza. e ed i selfie… Non vogliamo creare allarmismi ma Benevento e provincia sono a rischio sismico elevato, la città rientra addirittura tra le prime 20 in Italia e sarebbe quantomeno opportuno agire nell’immediato aumentando le unità dei Vigili del Fuoco sia nel capoluogo che su tutto il territorio provinciale anche mediante la creazione e o il potenziamento dei distaccamenti.

Negli ultimi anni abbiamo scritto e descritto la situazione ai vari Ministri degli interni, con Minniti sembrava che qualcosa si stesse muovendo... Cambiato il “Capo” del Viminale, abbiamo ripresentato la questione all’allora ministro Salvini con una lettera scritta ed interrogazione parlamentare dell’on. Brambilla ma non abbiamo ricevuta nessuna risposta. Il motivo non è difficile da capire visto e considerato che il leader della lega, da capo dicastero, ha totalizzato 14 gg di presenza su 14 mesi di Governo; i lunghi periodi di assenza erano dovuti non ad impegni istituzionali a cui ha partecipato, pochissimi, ma alla sua perenne campagna elettorale fatta per intercettare consensi e “rubare” voti, un continuo presenziare a sagre e feste paesane non per interesse verso le comunità ma per mero tornaconto elettorale. Insomma, il buon Matteo sbandierava la sicurezza in tv e sui giornali ma nel concreto non l’ha mai fatta, la precedenza erano i social, i selfie, etc.

Come cittadini prima e come Movimento politico poi, siamo disponibili a collaborare in tutti i modi vista l’esperienza accumulata negli anni Nel nostro piccolo ed il consiglio che possiamo dare al Sindaco Mastella è di rappresentare le suddette problematiche ai livelli istituzionali più alti: il territorio ha bisogno di qualcuno che dia voce a tematiche importanti come questa, una voce che riceva il giusto ascolto da parte delle istituzioni centrali come il governo e ad oggi, visto il suo trascorso politico a Roma, nessuno più di lui può riuscire in questa “missione”.

La prevenzione è una cosa seria e concreta e va fatta prima che gli eventi accadano e non dopo come sempre accade in Italia".