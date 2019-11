IoXBenevento: "Troppi disagi nel trasporto pubblico cittadino" "Danni all'utenza, corse ridotte a Rione Libertà e Capodimonte"

L'associazione Io X Benevento interviene sui disagi lamentati dai cittadini di due dei rioni più popolosi di Benevento per quel che riguarda il trasporto pubblico: "Giungono in Associazione lamentele dei Cittadini che riguardano il servizio del trasporto urbano, in quanto, pare, siano state ridotte alcune corse che interessano il rione Libertà ( 22.000 residenti circa) ed il rione Capodimonte ( circa 3000 residenti) . Tenuto conto che ormai Trotta, periodicamente, fa emergere qualche sua defiance, creando disagi e problemi che ricadono sui cittadini, riteniamo sia giunta l’ora che l’Amministrazione comunale affronti la questione con autorevolezza istituzionale. Il personale della Trotta bus non sta effettuando prestazioni straordinarie: alcune come il 3 ed il 12, vengono espletate in maniera ridotta per il parziale impego del personale.

Tale situazione sta creando non pochi danni all’utenza che subisce una mancanza del servizio erogato da chi, incassando il costo dell’abbonamento, non garantisce, poi, un trasporto come previsto all’epoca della sottoscrizione dell’accordo con l’utente.

L’Associazione IO X Benevento, pertanto, manifesterà allo sciopero proclamato dai lavoratori il 9 dicembre. Inoltre, porta la propria solidarietà ai dipendenti che quotidianamente si impegnano con professionalità e dedizione per garantire un ottimo livello qualitativo e quantitativo del servizio di trasporto urbano e, al fine di tutelare i cittadini, in merito ai diritti che scaturiscono dall’accordo consumato tramite l’abbonamento, esaminerà tutti gli elementi con i propri legali".