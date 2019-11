Soprintendenza, trasferito Buonomo arriva Pagano Cambio al vertice per Caserta e Benevento, ma non si escludono colpi di scena

E' Mario Pagano il nuovo Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento. Trasferito, infatti, Salvatore Buonomo che finora aveva ricoperto l'incarico.

La notizia annunciata dal sito casertace.net. Non si escludono, però, impugnazioni al trasferimento.

In caso contrario si realizzerebbe un cambio al vertice per l'ufficio con Pagano che già in anni scorsi aveva ricoperto l'incarico. Pagano conta su una lunga esperienza che lo ha visto, in diversi anni, Soprintendente per i beni archeologici del Molise, dell'Umbria e delle Marche. E’ stato per molti anni Direttore degli Scavi di Ercolano e di Stabiae, dove ha avviato progetti internazionali di studio, valorizzazione e restauro, coordinatore del settore restauro e direttore dell’Ufficio Studi della Soprintendenza archeologica di Pompei. Ha lavorato presso la Soprintendenza archeologica di Napoli e Caserta.