L'Arcivescovo ai beneventani: "Adottiamo assieme i 4 gemellini Accrocca nella lettera a fedeli e sacerdoti suggerisce iniziative per testimoniare la carità

I fedeli di Benevento, come comunità, devono “adottare” i 4 gemellini Luigi, Francesco, Maria Luisa e Arianna Parrella nati grazie al Sì alla vita che papà Marco e mamma Annalisa hanno detto nonostante le difficoltà in cui vivono.

E' la richiesta dell'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca, contenuta nella sua lettera per annunciare il tempo di Grazia, che inizia il prossimo 1 dicembre, invita sacerdoti e fedeli ad aprirsi alla carità e alla fraternità: "Come cristiani e sacerdoti ogni giorno possiamo scoprire Gesù nel vangelo e nei poveri". .

E oltre all'adozione dei 4 bimbi, come metodo per rendere concreta la testimonianza della carità, Accrocca suggerisce ai fedeli un'altra iniziativa: “ allestire un "angolo della carità" in ogni chiesa dove si riunisce la comunità dei credenti per celebrare l'Eucaristia;”