Fridays For Future, venerdì si torna in piazza Corteo del movimento nella quarta giornata di mobilitazione globale

"I leader mondiali ci hanno tradito di nuovo, vi avevamo avvisato, ci vediamo il 29 Novembre #ComeOsate”. E' lo slogan del movimento Fridays For Future Benevento che annuncia per venerdì 29 novembre alle ore 9.00 in Piazza Risorgimento a Benevento il corteo per la quarta giornata di mobilitazione globale per chiedere azione e giustizia climatica.

Il 29 novembre è stato convocato il 4th Global Day of Climate Action.Vogliamo puntare l'attenzione sulla COP, la conferenza delle parti sul clima convocata dall'ONU, con tutte le nazioni.Non sarà più a Santiago, Chile ma a Madrid, dal 2 all'11 dicembre.Vogliamo far sentire il nostro fiato sul collo a tutti i politici e i delegati che rappresenteranno le nazioni.Questa COP e quella successiva saranno cruciali per garantire gli obiettivi di azzeramento di emissioni al 2050 (ma noi paesi occidentali dovremmo farlo ben prima, al 2035).

"Unitevi tutti allo sciopero! Portate il vostro cartello.Portate le vostre famiglie e i vostri vicini di casa!". Questo l'invito del gruppo. Il corteo partirà da Piazza Risorgimento e sfilerà lungo via Perasso, piazza Castello, viale Atlantici, via Ferrelli, viale Mellusi, piazza Risorgimento, via Perasso, corso Garibaldi, piazza Duomo, via Ennio Goduti, via del Pomerio, via de Nicastro, viale dei Rettori, via Pertini, piazza Risorgimento.

Gli organizzatori chiariscono che è vietato l'utilizzo di fumogeni, generatori e di qualsiasi tipo di inquinanti. Il Corteo sarà aperto da un unico striscione di apertura di FFF Benevento. Non sará possibile esporre bandiere o striscioni di partiti, sindacati o altri tipi di organizzazioni o associazioni ma soltanto cartelloni inerenti alle lotte ambientali.