Codice rosso, incontro sul tema della violenza di genere Questo pomeriggio alle 15.30 al Demm dell'Unisannio in piazza Arechi II

E' in programma questo pomeriggio alle 15.30, presso il dipartimento Demm dell'Università del Sannio in piazza Arechi II l'incontro “Il Codice Rosso, le novità in materia di violenza domestica e di genere”. L'iniziativa è promossa dal consigliere comunale delegata alle Pari Opportunità, Patrizia Callaro.

“Con l'incontro proposto insieme alla Consulta delle Donne e con il Patrocinio morale dell’Università del Sannio, l’Ordine degli Avvocati di Benevento e la Camera Penale di Benevento, portiamo all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della violenza sulle donne. - spiega a riguardo Callaro - Un tema che il nostro Presidente della Repubblica, nel corso dell’odierno intervento sulla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, non ha esitato a definire: “emergenza pubblica'. Sono certa che i previsti ed autorevoli interventi forniranno diverse chiavi di lettura sul dilagante ed inarrestabile fenomeno della violenza sulle donne. Un fenomeno che spesso resta sommerso e quindi merita una forte attività di sensibilizzazione per riconoscerlo tempestivamente.

Con la recente Legge n. 69/2019, cosiddetta Codice Rosso, lo Stato ha sicuramente fatto un importante passo avanti, dando un indispensabile segnale politico e culturale. La norma, come si evince dal nome, consentirà infatti di avere una corsia preferenziale per i reati di maltrattamento, di violenza sessuale, di stalking e di lesioni commesse in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza. Entro tre giorni dalla denuncia, le vittime potranno essere ascoltate dal Magistrato e questi, se ritenuto necessario, potrà immediatamente le indagini.

Secondo una recentissima statistica dell’Istat sarebbero quasi 7 milioni le donne italiane, dai 16 ai 70 anni, che hanno subito almeno una volta nel corso della vita una forma di violenza fisica o sessuale. Violenze che hanno inciso sul piano psicologico delle vittime: dalla perdita di fiducia ed autostima, all’ansia ed alla fobia; dagli attacchi di panico alla disperazione e sensazione di impotenza; dai disturbi del sonno e dell’alimentazione alla depressione, all’autolesionismo o pensieri suicidi”.