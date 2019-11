Nuovo incontro per il Distretto Agroalimentare di Qualità Minicozzi: un'opportunità da sfruttare al massimo

Carne Marchigiana IGP del Sannio e comparto cerealicolo sono stati i punti chiave del secondo incontro di animazione territoriale del Comitato Promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità Sannio di cui è capofila il Gal Area Fortore. Presso il salone conferenze "Mario Vetrone" all'interno della sede di Benevento della Coldiretti, alla presenza del presidente del Gal Fortore, Davide Minicozzi, del coordinatore ATI Gal Taburno-Gal area Fortore Costantino Caturano e del direttore provinciale Coldiretti Gerardo Dell'Orto, ci si è confrontati con le aziende della filiera cerealicola per recepire idee e contributi sulla costituzione del DAQ e l’elaborazione della sua strategia di sviluppo. Un incontro proficuo, quello beneventano, che ha proseguito il lavoro iniziato lo scorso settembre quando il DAQ Sannio ha mosso i primi passi in occasione di un partecipato incontro con gli stakeholders territoriali a Foiano Valfortore. A testimoniare, ancora una volta l'interesse crescente per la nascita del Distretto Agroalimentare di Qualità nel Sannio, la grande partecipazione degli addetti ai lavori interessati al nuovo progetto territoriale che mira alla valorizzazione ed alla promozione della filiera corta e delle eccellenze del territorio ricadenti soprattutto nell'area del Tammaro, Fortore e Colline Beneventane.

”Abbiamo tutta l’intenzione di sfruttare al massimo la grande opportunità offerta dalla Regione Campania relativamente al Distretto Agrialimentare di Qualità – ha dichiarato Minicozzi nel suo intervento al pubblico – inizialmente ero molto cauto sulla nascita di questo nuovo organismo di governance territoriale, ma poi attraverso i riscontri positivi venuti dalle aziende, dalle associazioni di categoria e dagli enti coinvolti, si sta accelerando sulle fasi di individuazione e costituzione del DAQ che diventerà sicuramente un punto di riferimento fondamentale e vitale per lo sviluppo del nostro Sannio relativamente alla filiera zootecnica e cerealicola. Il fine è quello soprattutto di creare modelli di sviluppo rurale diversi e di qualità, preservando e potenziando il settore agricolo e dell’agroalimentare, rendendoli ancora più competitivi grazie ad acordi di filiera che dovranno vedere il coinvolgimento di istituzioni e imprese che guardano nella stessa direzione. Con questo incontro – ha concluso il presidente del Gal Area Fortore – abbiamo posto le basi per una nuova visione strategica del nostro territorio che dovrà passare necessariamente attraverso quello che serve fattivamente alle aziende agricole, imparando dagli errori del passato ma pronti a cogliere la sfida del DAQ, convinti che sia l’unica alternativa possibile per valorizzare le filiere della zootecnia da carte e da latte e quella cerealicola.