"Benevento città in fiore", celebrata la seconda edizione Toccante il ricordo di Pasquale Mazzone, ideatore dell'iniziativa

Serata particolare all'Hotel President di Benevento, dove si è celebrata la seconda edizione di "Benevento Città in fiore", iniziativa promossa dal compianto Pasquale Mazzone per la favorire l'utilizzo di piante e fiori nei pressi delle abitazioni e delle attività commerciali cittadine. All'evento, moderato dalla giornalista Sonia Lantella, erano presenti il sindaco Clemente Mastella, il presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito e l'assessore all'ambiente Luigi De Nigris.

Ad aprire l'incontro la moglie di Pasquale Mazzone, Mafalda Puzella, che ha letto una toccante lettera in cui rimarca la volontà del marito di "rimarcare l'autenticità" e di far vivere una vera e propria "favola profumata" a tutti.

L'intervento del sindaco Mastella, invece, è lievitato sull'importanza del verde per diminuire il problema dell'inquinamento: "Le piante servono - sottolinea il primo cittadino - a demolire le polvere sottili. Spesso noto tanto egoismo, come accaduto pochi giorni fa: nel momento in cui ho chiuso le scuole per il terremoto, tante mamme si sono lamentate per il fatto che i figli restassero a casa, senza pensare alla loro sicurezza. Tornando ai fiori, la loro cura è l'unico modo per contrastare l'inciviltà dello smog. La domenica siamo costretti a chiudere a malincuore alcune strade della città per liberare i nostri polmoni".

Ha preso parola anche il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito: "Credo che Pasquale Mazzone abbia intrapreso questa iniziativa per capire come avrebbe parlato la sua città. I fiori parlano da sempre, basti vedere quando nell'800' gli amanti comunicavamo con le proprie donne attraverso il dono degli stessi. C'è n'è uno in particolare, si chiama "viola non ti scordar di me", ecco quando la tenete tra le mani ricordatevi di Pasquale, un uomo che non ho avuto la fortuna di incontrare ma che apprezzo molto per questa lodevole iniziativa che ha intrapreso per una città che amo. Noi abbiamo una missione importante: consegnare a chi viene dopo di noi un mondo pulito, così come fatto da quelli che l'hanno dato a noi".

A chiudere gli interventi l'assessore all'ambiente, Luigi De Nigris, che ha sottolineato le iniziative intraprese dal Comune e che sono in cantiere, come quella di piantare un nuovo albero per ogni nuovo nato. Mancano solo gli atti formali, invece, per il via libera della terza edizione di "Benevento Città in fiore" del prossimo anno, chiudendo con un eloquente: "Pasquale Mazzone ha piantato i semi che adesso stanno germogliando".

Subito dopo si è passati alle premiazioni dei vincitori delle varie categorie. L'appuntamento, ovviamente, è quello di ritrovarsi il prossimo anno dopo aver reso Benevento ancora una volta una "città in fiore", proprio come voleva Pasquale Mazzone.