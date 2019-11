Quasi 36 ore senza scosse: si placa sciame sismico nel Sannio? Dalle 2 di notte di ieri nessun movimento registrato dai sismografi

Pare essersi placato lo sciame sismico che nel Sannio andava avanti ormai da giorni e che aveva messo in allarme popolazione e istituzioni, in particolare nella giornata di lunedì quando alcune scosse, nell'epicentro compreso tra San Leucio, Ceppaloni e Apollosa, di magnitudo 3 o di poco superiore erano state nitidamente avvertite dalla popolazione.

Da oltre 24 ore però i sismografi non registrano scosse, neppure di piccola entità. L'ultima, registrata dall'osservatorio sismico Palmieri della Protezione Civile è delle 02 e 24 di notte del 27 novembre, di magnitudo 1.6: praticamente quasi 36 ore fa.

Ciò naturalmente non è indicativo di nulla come di nulla era indicativo lo sciame in atto: il Sannio resta zona sismica e nell'impossibilità della previsione l'unica misura per difendersi dai terremoti è la prevenzione.

Anche gli esperti infatti non giudicano indicativo il momento di pausa e anzi guardano oltre rispetto allo sciame sannita e alle attività nell'Adriatico (in Albania e in Grecia) e nel Tirreno, legate alla collisione tra la zona africana e quella eurasiatica.