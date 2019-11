Sabato spettacolo di beneficenza "Le scarpe piene di sassi" Alle 20.30 presso il Cinema Teatro Massimo organizzato dal Comitato Insieme per...

Il Comitato Insieme per... ha organizzato, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità e con il patrocinio della Pastorale della Salute - ufficio di Benevento, lo spettacolo dal titolo “Le scarpe piene di sassi” al Cinema Teatro Massimo il 30 novembre alle 20,30. L'evento, che vede come protagonisti 11 bambini e ragazzini del Comitato ha come scopo una raccolta fondi destinata a borse di studio per sviluppare le loro doti artistiche, musicali e sportive.

“Le scarpe piene di sassi” ripercorre il viaggio nelle emozioni della maternità, dal dolore intenso del travaglio alla liberazione ed infinita gioia della nascita. A volte quel viaggio, con destinazione definita e programmata, subisce un’inaspettata deviazione… quanto dolore, quanta fatica… fino alla consapevolezza che quella destinazione era la migliore che si potesse raggiungere, con le sue sconosciute bellezze e le sue immense ricchezze.