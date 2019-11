Domenica 1 dicembre musei gratuiti L'iniziativa interessa il Teatro Romano e il Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio

Torna la Domenica al museo, promossa dal Ministero per i beni culturali e per il turismo. Da ottobre 2019 fino a marzo 2020 prevede l’ingresso gratuito ai musei nazionali ogni prima domenica del mese. “Io vado al museo” concede a tutti l’accesso a costo zero, nei musei e nei luoghi della cultura del Mibact, consente di trascorrere una domenica senza costi aggiuntivi in luoghi magici, dove è possibile arricchire le proprie conoscenze o soddisfare eventuali curiosità. I musei oggi raccontano e si raccontano con semplicità e apertura ai vari aspetti della cultura. Nel Sannio, domenica 1 dicembre 2019, l’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento e il Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio saranno visitabili gratuitamente.