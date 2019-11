Raccolta differenziata: ecco cosa e quando cambierà Comune, Asia e Conai presentano il nuovo piano: arriva la tariffa puntuale, via campane e...

A sparire saranno prima le campane del vetro che dal 6 gennaio verranno portate via dalle strade cittadine e 'sostituite' con il metodo di raccolta porta a porta (secchiello giallo in distribuzione in questi giorni). Poi sarà la volta del trasferimento della sede operativa dell'Asia nella zona industriale di Ponte Valentino “Si spera entro dicembre di concludere l'iter con il consorzio Asi”, ha spiegato l'amministratore unico Donato Madaro. In concomitanza l'Asia e quindi il comune di Benevento si staccheranno dall'Ato rifiuti provinciale come previsto dalle nuove norme regionali per i capoluoghi e creeranno il Sad “Partito per il comune di Benevento, ora andrà in consiglio comunale che dovrà dare il via libera a questa autonomia che, con appositi impianti propri, il rifiuto – annuncia Madaro - diventerà finalmente una risorsa”. Infine, entro la primavera del 2020 a Benevento dalla Tari si passerà alla Tarip, ovvero la tariffa puntuale, ovvero pagheranno di più coloro che produceranno più rifiuti.

Queste le novità introdotte dal nuovo piano aziendale che l'Asia sta mettendo in campo con il Comune di Benevento e con il Consorzio per gli imballaggi Conai. Un piano che è stato presentato questa mattina a Palazzo Mosti dal sindaco Mastella, l'amministratore unico dell'Asia, Madaro, il presidente del Conai, Quagliuolo e l'assessore all'Ambiente De Nigris. In platea anche il consigliere comunale con delega al Verde pubblico e al decoro, Angelo Feleppa.

Una conferenza stampa fiume che ha introdotto la collaborazione del Conai con Comune e Asia affinchè si riesca a dare una scossa alla raccolta differenziata del capoluogo. “Entriamo in azione in un comune che ha già degli ottimi numeri” ha spiegato il numero uno del Conai. “Collaboriamo con l'Asia per elaborare un nuovo piano per stabilire le nuove modalità per svolgere il servizio. Il cittadino deve essere innanzitutto informato di come fare la differenziate. Ovviamente per fare questo c'è anche bisogno di impianti per il trattamento dei rifiuti”, ha concluso Quagliuolo.

Particolare questo ribadito anche sia dal sindaco Mastella che da Donato Madaro. Per chiudere il ciclo dei rifiuti e per aumentare la qualità dei materiali differenziati c'è bisogno di trattarli. Ed è per questo che Asia e Conai Studiano un piano anche per creare un sito di lavorazione che probabilmente andrà collocato a Ponte Valentino.

“Noi facciamo uno sforzo enorme per raccogliere i rifiuti. Benevento è il capoluogo di provincia più grande per estensione territoriale. Costa di più, con i suoi 130 chilometri quadrati, raccogliere i rifiuti nelle tantissime contrade della città" ha spiegato Clemente Mastella a margine della conferneza. "Grazie ai cittadini per lo sforzo che hanno fatto fino a questo momento e a far balzare Benevento in testa alle classifiche per la raccolta differenziata. Asia e Conai metteranno in campo anche un piccolo impianto per valorizzare i rifiuti che finalmente anche in una città del Sud diventeranno una risorsa”.

"Noi - ha concluso Mastella - gestiremo direttamente il ciclo dei rifiuti son il Sad e credo che questo porterà ai cittadini un migliore servizio ed un costo più basso”.

Le altre novità che riguarderanno la raccolta dei rifiuti in città saranno: l'introduzione di un giorno dedicato alal raccolta del vetro porta a porta, con la conseguente riduzione di un giorno (da 3 si passera a 2) della raccolta della frazione organica nel perimetro urbano; Lo spostamento dei giorni di esposizione per la frazione organica; invariati i giorni e gli orai per la raccolta di imballaggi multimateriale e la raccolta di carta e cartone. Nelle prossime settimane sarà avviato un piano di comunicazione per i nuovi orari di raccolta, i colori dei rifiuti differenziati e le altre novità.