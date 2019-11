Asl, il direttore Volpe visita la RSA di Molinara Il numero uno dell'azienda sanitaria ha anche incontrato il sindaco Addabbo

Il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, insieme al direttore sanitario, Maria Concetta Conte ha visitato la Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti (RSA) di Molinara. Ad accoglierli c’erano il direttore del Distretto Sanitario Alto Sannio Fortore, Gelsomino Ventucci ed il sindaco di Molinara, Giuseppe Addabbo. L’incontro si è incentrato sulla gestione operativa della struttura sanitaria e, in particolare, sulle criticità e le problematiche da affrontare. Il DG, nel fermo intento di valutare e trovare possibili soluzioni, ha ringraziato gli infermieri per la loro dedizione al lavoro e gli operatori socio-sanitari per l’impegno profuso nel garantire il buon funzionamento della RSA, nonostante vivano, ormai da anni, condizioni di precarietà.

Altra tematica discussa è stata la questione delle zone carenti del medico di base che comporta non poche difficoltà ai cittadini che sono costretti a spostarsi in una realtà territoriale con reti viarie e collegamenti insufficienti, per raggiungere il proprio medico di famiglia. Il direttore Volpe ha condiviso i rilievi e si è impegnato personalmente a rappresentare agli organi regionali la grave criticità che vivono gli abitanti delle zone montane, per un riesame delle disposizioni e degli atti regionali che attualmente definiscono e regolano il rapporto medico-popolazione.

Il Sindaco di Molinara, Addabbo, ha dichiarato grande soddisfazione per l’attenzione mostrata dal management al proprio territorio e per gli impegni assunti al fine di facilitare e migliorare i percorsi di salute dei cittadini.