Movida: incontro tra questore ed esercenti del centro "Rispetto delle regole validissimo deterrente di comportamenti violenti e illegali"

In mattinata il Questore di Benevento Luigi Bonagura ha incontrato i titolari e i gestori dei locali della “movida” di piazzetta Vari e zone limitrofe.

I titolari dei locali hanno esposto al questore le criticità e i problemi connessi al loro lavoro rinnovando la piena disponibilità alla collaborazione con le forze dell'ordine per permettere ai ragazzi di divertirsi in sicurezza e la volontà di attenersi alle leggi e alle ordinanze in materia.

Il Questore, al termine della visita, ha evidenziato che “in un contesto di generalizzata richiesta di prevenzione e sicurezza, il rispetto delle regole e delle esigenze della collettività, nonché la condivisione di obiettivi e di strategie da parte delle Istituzioni e degli attori economici che operano sul territorio, costituiscono uno strumento validissimo di deterrenza di comportamenti violenti ed illegali”.

Ha assicurato, inoltre, così come disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che proseguiranno i servizi di prevenzione e controllo del territorio già attivati nelle scorse settimane: la Polizia di Stato continuerà ad operare, unitamente ai Carabinieri e alle altre forze di polizia per garantire fine settimana all’insegna del divertimento in assoluta sicurezza.