Musica e slogan, studenti e Cgil in piazza per il pianeta Quarta giornata di mobilitazione globale per chiedere azione e giustizia climatica

Studenti sanniti e Cgil in piazza questa amttina a Benevento per il processo mobilitativo di Fridays For Future che ha chiamato in questa giornata il 4° Global Strike for Climate.

Slogan e musica hanno caratterizzato la nuova giornata di mobilitazione per il clima.

Uno sciopero organizzato nei giorni immediatamente antecedenti alla Cop25 che si terrà a Madrid dal 2 al 13 dicembre. I giovani chiedono di poter decidere sul proprio futuro e quindi sulle proprie città, sistema d’istruzione e modello produttivo. “In tantissime città da tutta la regione gli studenti hanno avvertito la necessità di esprimersi sul tema dei cambiamenti climatici nel modo in cui essi si riflettono nei propri territori e nella vita di tutti i giorni” ha dichiarato Manuel Masucci, coordinatore dell’Unione degli Studenti Campania.

“Bisogna lavorare su due fronti: da un lato è necessario dichiarare l'emergenza climatica, dall'altro lavorare per la prevenzione”, ha spiegato Roberta Zoppoli del movimento Fridays For Future di Benevento. “Il tema dell'ambiente e della raccolta differenziata, che deve essere fatta anche e soprattutto nelle scuole – ha concluso Zoppoli deve essere centrale nella programmazione e bisogna trovare soluzioni anche per l'abbattimento delle polveri sottili come ad esempio l'impiego maggiore di energie alternative per scuole ed edifici pubblici”.

Presente alla manifestazione anche alcuni docenti e i vertici della Cgil con il segretario generale di Benevento, Luciano Valle.