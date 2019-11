L'Arcivescovo Accrocca incontra i lavoratori Samte L'annuncio dei sindacati

L'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca incontrerà i lavoratori della Samte. Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil che spiegano come su richiesta di alcuni lavoratori della Samte, Accrocca si è reso disponibile ad incontrarli per ascoltare le loro preoccupazioni. "Si conferma - scrive la triplice sindacale - la nota sensibilità umana ed etica di sua Eccellenza, e la sua attenzione al mondo del lavoro, o forse dovremmo dire del lavoro che non c'è più in provincia di Benevento. Sono mesi che questi 51 operai, padri di famiglia, sono appesi ad un filo, tutti gli attori istituzionali affermano di star lavorando per loro, ma intanto non si vedono né stipendi, né concreti passi in avanti per la funzionalità dell'impianto stir di Casalduni.

Speriamo che la Regione, nella persona del vice governatore Fulvio Bonavitacola, che ci ha prontamente convocato, come sempre sino ad oggi, ci aiuti il 4 dicembre a dipanare questa 'matassa'".