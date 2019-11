Visite endocrinologiche gratuite, domenica l'iniziativa Ambulatorio mobile della Croce Rossa a Santa Clementina

Il prossimo primo dicembre, dalle 9:30 alle ore 12:30, con l’ambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana, posizionato presso il piazzale della chiesa San Cosimo e Damiano, saranno erogate prestazioni sanitarie gratuite endocrinologiche effettuate da Carlo Rinaldi endocrinologo presso l’Ospedale Fatebenefratelli.

L’iniziativa, sostenuta con grande disponibilità dal Comitato di Quartiere della Contrada Santa Clementina odv-ets tramite il suo presidente Claudio Rocco, rientra nel progetto sanitario a favore degli indigenti avviato nel gennaio 2018 con la firma del Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Comune di Benevento, la Croce Rossa Italiana e l’Ospedale Fatebenefratelli.

Per la visita non è prevista alcuna prenotazione. Basterà solo presentarsi domenica mattina direttamente presso la struttura mobile, eventualmente muniti di recenti o comunque precedenti esami e referti medici. "Ancora una volta, con questa iniziativa, - commenta Patrizia Callaro Consigliera Delegata alle Pari Opportunità - ribadiamo il nostro concreto impegno per stabilire legami di vicinanza e solidarietà con i nostri concittadini".