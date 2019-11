Capodimonte e Pacevecchia, domenica stop alle auto Per la giornata ecologica promossa dal Comune

Il Comune di Benevento ha emanato il dispositivo traffico per la Giornata ecologica in programma domenica (1 dicembre), dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 al Rione Pacevecchia e al Rione Capodimonte. L'iniziativa tra le azioni per il miglioramento della qualità dell'aria 2019/2022.

Vietata dunque la circolazione a tutti i veicoli a motore istituendo i seguenti punti di chiusura delle zone interdette: Rione Capodimonte: Via Ciletti, svincolo per via Boraglia e via Viviani; Via C. Beccaria, incrocio con via Novelli; Via Viviani incrocio con via Novelli; Rione Pacevecchia: Via G. Dorso, incrocio con via A. Moro; Via Bellini, incrocio con via A. Moro; Via E. De Filippo, incrocio con via F.lli Rosselli; Via Gramsci, incrocio con via F.lli Rosselli; Via Vivaldi, incrocio con via F.lli Rosselli.

Sono esclusi dal divieto i mezzi pubblici, di soccorso, d'emergenza i mezzi delle Forze di Polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto Euro 5 e i veicoli con permesso disabile, che hanno il disabile a bordo oppure con il solo cartellino per andare a prendere la persona disabile (con autocertificazione a bordo). Le chiusure al traffico non avverranno in caso di pioggia.