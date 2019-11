Mastella: prima di Natale il progetto per la nuova stazione Il sindaco rilancia sull'opera con Rfi

“Prima di Natale presenteremo in consiglio comunale il progetto per la stazione centrale elaborato in accordo con Ferrovie dello Stato”.

Il sindaco Clemente Mastella rilancia sul progetto che riguarda Benevento. L'ammodernamento della stazione ferroviaria, annunciato da tempo, sembra prendere corpo.

“Faremo cose intriganti per la città e per chi usufruirà della stazione che rientrerà tra le 100 città italiane dotate di alcuni sistemi. Abbiamo accumulato un po' di ritardo per fugare i dubbi, legittimi, della Soprintendenza”.

Torna anche sulla tratta Benevento – Napoli via Valle Caudina. Se da sempre, infatti, il primo cittadino aveva auspicato il passaggio alla gestione di Rfi, recentemente il Governatore De Luca nella sua visita a Benevento ha chiarito che i tempi di percorrenza, proprio secondo Ferrovie dello Stato non si accorcerebbero ad un eventuale passaggio. Renderli più veloci presupporrebbe l'impiego di un importante investimento. E Mastella commenta: “Il palleggiamento di responsabilità interessa poco. Occorre investire, non c'è altra strada”.

Infine sulle Regionali commenta: “La scelta decisiva avverrà dopo quella che chiamano la battaglia di Stalingrado in cui chi vince si ecciterà e chi perde si deprimerà: parlo delle elezioni regionali in Emilia Romagna, là sarà la svolta definitiva che condizionerà le scelte sia sul piano nazionale che sul piano locale”.