Treno storico, lunedì la presentazione L'appuntamento del 6, 7 e 8 dicembre lungo Benevento-Pietrelcina-Assisi

È stata indetta per lunedì 2 dicembre 2019, alle ore 12.00, presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori, sede della Provincia di Benevento, una conferenza stampa per presentare l’appuntamento del 6, 7 e 8 dicembre del Treno Storico Benevento-Pietrelcina-Assisi ed illustrare i contenuti dell’iniziativa.

Prenderanno parte alla conferenza stampa: il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria; il Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone; il Consigliere del Presidente della Regione Campania per la ferrovia Napoli – Bari e per la Ferrovia storica Napoli – Pietrelcina – Bosco Redole, Costantino Boffa e, in collegamento video, il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Il progetto “Treno Storico”, vede quale Ente capofila la Provincia di Benevento ed è gestito da Fondazione F.S. e finanziato dalla Regione Campania, con la collaborazione dell’Arcidiocesi di Benevento, della Diocesi di Cerreto Sannita – Telese Terme – Sant’Agata de’ Goti, della Camera di Commercio di Benevento e la cooperazione del Comune di Pietrelcina e di Cives Benevento. Per partecipare al viaggio, per info e prenotazioni, telefonare (escluso la domenica) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00 ai seguenti numeri 3402267129, 08241523379.