Topi e rifiuti lungo viale Mellusi VIDEO Il video girato questa mattina a Benevento

Un grosso ratto che raccoglie briciole incurante dei passanti. Lo si vede chiaramente nel video girato questa mattina a Benevento lungo Viale Mellusi. Un nuovo 'avvistamento' in città dove da mesi si susseguono le segnalazioni.

I roditori hanno costretto anche alla chiusura di alcuni edifici scolastici in attesa di derattizzazione ma probabilmente gli interventi occorrono anche in strada.

La ripresa è stata effettuata in tarda mattinata, dunque in un momento di intenso traffico a testimoniare l'abitudine che i roditori hanno ormai sviluppato per gli uomini e i rumori della città.

Crescono sempre di più, dunque, le segnalazioni che continuano ad arrivare in redazione per la presenza di grossi topi in alcune vie della città. Cittadini preoccupati per il girovagare di questi animali sulle strade che si portano in prossimità dei portoni delle loro abitazioni con la possibilità di trovarli dentro gli androni degli stabili, o peggio ancora dentro casa.

Chiaramente i rifiuti in strada favoriscono la presenza di questi animali. Nello stesso video, infatti, si vedono chiaramente dei sacchi di immondizia appoggiati al muro poco distanti dal roditore.