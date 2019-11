Aggressione a De Luca, la solidarietà di Barone Il presidente del Consorzio Asi di Benevento al Governatore

"Piena solidarietà al Governatore Vincenzo De Luca che oggi ad Aversa è stato aggredito e colpito con alcuni sacchetti di rifiuti.

Le contestazioni e le proteste devono sempre rimanere nell'alveo della civiltà e il confronto deve essere sempre costruttivo e mai distruttivo e violento. Per questo ritengo che tali atti vadano sempre condannati anche se frutto di rabbia e difficoltà sociali aspre. Spero non si tratti di nulla di grave e spero anche che scene di questo tipo non si verifichino più".

Così Luigi Barone, Presidente Consorzio ASI Benevento esprime piena solidarietà al Governatore De Luca dopo l'aggressione subita.