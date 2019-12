"Il presepe una tradizione ormai dismessa? Per noi no" Per Natale torna l'appuntamento con 'Il Palio dei presepi'

Il Natale si avvicina e torna l'appuntamento promosso dalla Pro loco Samnium di Benevento a sostegno della tradizione del Presepe. "Le nostre case si riempiono di luci e colori, di alberi di Natale, di Babbi Natali elettronici che cantano e ballano - commenta il presidente Giuseppe Petito - e così il presepe diventa sempre più sbiadito nella nostra memoria. Un tempo si aspettava la vigilia di Natale per tirar fuori le vecchie statuine, la capanna, i pastori, le pecore, i Re Magi messi nella parte più lontana dalla capanna perché loro arriveranno solo all’Epifania, si usciva nei boschi a raccogliere il muschio e con i sassolini bianchi si tracciavano le strade, e così entrare in una casa e trovare un 'vecchio' presepe non si può non affascinarci perché nella sua semplicità riesce a farci andare indietro nel tempo, fino al ricordo di quando eravamo bambini e assieme ai nostri genitori costruivano il nostro presepe. Per poter far rivivere anche ai nostri bambini questa emozione la Pro Loco di Benevento Samnium con la IV Edizione del concorso 'Il Palio dei Presepi' per raccontare una vecchia ma sempre attuale storia di un tempo, che ogni anno nella notte di Natale da vita al ricordo della nascita del Bambino Gesù".

Di qui l'idea di realizzare "il Palio dei Presepi, una gara che vede coinvolti i quartieri della città. Gli stessi si sfideranno per la realizzazione del presepe più bello e caratteristico. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini, dei quartiere dove possono creare il proprio presepe con la massima libertà di espressione; questi infatti potranno scegliere i materiali, i soggetti, gli scenari, le tecniche da utilizzare, esprimendo così tutta la propria creatività. Il “Palio” si pone tra l’altro l’intento di far avvicinare i giovani alle tradizioni e di coinvolgere in modo attivo gli anziani e i pensionati che potranno mettere a disposizione la loro esperienza e le loro conoscenze. Ognuno dei quartieri - precisa Petito - è invitato a partecipare alla competizione, le comunità possono avvalersi dei comitati cittadini, associazioni, parrocchie che dopo aver compilato e presentato il modulo di iscrizione si occuperanno della messa in pratica del progetto".