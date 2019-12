Terremoto in Albania, la Misericordia avvia raccolta di beni Il centro a Benevento sarà attivo da domani fino al 7 dicembre

Anche la Misericordia sannita si mobilità a sostegno della popolazione colpita dal sisma in Albania avviando una raccolta di beni alimentari, e non solo. “L’evento tellurico che ha colpito la popolazione Albanese – viene evidenziato in una nota - ha visto sin dopo le prime ore dall’evento,l’attivazione dell'Area Emergenza Nazionale delle Misericordie con un gruppo di Volontari che si è recato nei territori colpiti dal devastante sisma la notte stessa dell’evento. All’indomani delle prime attività si sono iniziate a delineare le necessità a sostegno della popolazione”.

Ecco quindi che l'associazione rende noto un elenco di quanto necessario precisando che “tutti i beni raccolti devono essere ben confezionati e, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento intimo deve essere 'nuovo' mentre per i beni alimentari possibilmente a lunga scadenza. La Misericordia di Benevento ha attivato un centro di raccolta che è attivo da domani, lunedì 2 dicembre, fino a sabato 7 dicembre dalle ore 09 alle ore 19 presso la sede di Via dei Longobardi – Casa di Riposo San Pasquale. Nella settimana successiva si provvederà alla spedizione di tutto il materiale raccolto in Albania dove la Misericordia di Albasan (Albania) lo distribuirà alla popolazione”.

Ed in merito viene precisato: Non è prevista nessuna raccolta in moneta. Per tutte le informazioni si può contattare il Centro Operativo della Misericordia di Benevento”. Di seguito l'elenco di beni richiesti fornito dalla Misericordia: “Amuchina, Assorbenti, Bagno schiuma, Calze uomo – donne e bambini, Carta igienica, Ciabatte in gomma, Coperte, Crema per le mani, Dentifrici, Detersivi, Giocattoli - Colori e fogli da disegno, Guanti – Cappelli –Scaldamani, Guanti in lattice – Guanti in nitrile, kit pronto soccorso domestico, Lampadine, Mascherine, Mutande uomo- donna – bambini, Pannolini bambini, Pannoloni per disabili e anziani, Piatti – Bicchieri –Posate (in plastica), Reggiseni, Rotoli carta, Sacchetti rifiuti, Salviettine umidificate, Saponette, Scarpe uomo, Schiuma e rasoi da barba, Shampoo, Spazzolini e Stufe”