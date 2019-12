"Insegnare oggi è come scendere in guerra ogni giorno" Dura presa di posizione unitaria dei sindacati scuola dopo aggressione insegnante

I sindacati della Scuola sannita Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda-Unams uniti condannano fermamente la deprecabile aggressione all’insegnante del Convitto Nazionale, plesso di San Filippo, da parte della madre di un’allieva. Nel contempo esprimono sincera ed affettuosa solidarietà alla collega, che ha subito lesioni fisiche ed offese gravi come persona e come professionista, che da diversi lustri si dedica con senso del dovere ed amore all'insegnamento dei piccoli allievi della scuola dell’infanzia.

“Inaccettabile – scrivono i sindacati - la violenza, in qualunque forma si manifesti, particolarmente in ambiti scolastici. Eppure, episodi di tal genere sono diventati frequenti. Molte le domande, diverse le risposte, ma aldilà dei dibattiti, anche con esperti psicologi e sociologi, per possibili rimedi, esiste una sola certezza: bisogna difendere la Scuola, che resta un baluardo contro la deriva sociale dei nostri tempi. E difendere la Scuola significa sottolinearne il ruolo istituzionale vitale, riconosciuto dalla Costituzione, perché contribuisce a formare l’uomo ed il cittadino. Certamente necessario è il dialogo con le famiglie degli allievi, importante la loro partecipazione alla vita scolastica, ma senza che esse possano invadere e prevaricare l’azione dei docenti, che meritano rispetto e considerazione.

Purtroppo, oggi, quanto accaduto alla collega di San Filippo non è un caso isolato, anzi si aggiunge ai tanti episodi di violenza nelle scuole d’Italia, come in un bollettino di guerra. E se andare a svolgere il quotidiano lavoro per un insegnante, preoccupato della propria incolumità, è come dover scendere in un campo di battaglia, bisogna allarmarsi, non si può davvero tollerare una condizione di tal genere.

È una vergogna! - tuonano Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals, Gilda-Unams - Pertanto, ribadiamo una dura e ferma condanna per l’aggressione subita dalla collega, alla quale ancora una volta esprimiamo piena ed incondizionata solidarietà”.