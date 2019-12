Cure per bimbi prematuri, esperti a congresso nel Sannio In video messaggio il ministro della salute Speranza loda l'iniziativa

“Questo congresso è un tassello nel progetto che dobbiamo portare avanti per la salute”. Così il ministro Roberto Speranza al pubblico del 15esimo congresso di Medicina Perinatale e Pediatria, organizzato dalla U.O.C. di Neonatologia e TIN dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento a San Marco dei Cavoti.

Il Ministro trattenuto da impegni istituzionali e politici ha inviato un video messaggio in cui ha fatto il punto sulle ultime novità: “La battaglia comune – ha detto Speranza - è difendere il diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della costituzione. Per questo abbiamo lavorato anche con la legge di bilancio con la quale abbiamo fatto un investimento vero per il comparto salute: ci sono 2 miliardi in più sul fondo sanitario nazionale (più 1,7 per cento rispetto agli anni precedenti); ci sono 2 miliardi in più per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico e l'abolizione del superticket. Nessun cittadino d'Italia dovrà pagare questa tassa che è una diga all'accesso di tante persone al servizio sanitario nazionale”.

“Un appuntamento ormai consolidato – ha spiegato Francesco Cocca, direttore della U.O.C. di Neonatologia e TIN - che conferma il dinamismo del nostro reparto con tutte le attività scientifiche che durante l'anno seguiamo. Qui riuniamo i massimi esperti nazionali e questo è motivo di soddisfazione e orgoglio e indica che manteniamo il passo con i livelli migliori di assistenza, nel nostro paese, ai bambini prematuri”.

“Un altro importante appuntamento – ha rimarcato Ferrante – nel percorso di rinascita dell'Ospedale San Pio che domani ospiterà il Governatore Vincenzo De Luca per inaugurare i risultati dei primi mesi di lavoro”.