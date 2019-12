Terremoto: chiusi anche uffici della Provincia di Benevento Lo ha comunicato il presidente Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, tenuto conto dei fenomeni tellurici di stamani 16 dicembre 2019 che dalle ore 9.06 hanno interessato e stanno ancora interessando Benevento e i Comuni vicini, anche in considerazione delle disposizioni impartite dalle altre Istituzioni cittadine e provinciali, ha ordinato in via precauzionale che, per la giornata del 16 dicembre 2019, restino chiusi gli Uffici della Provincia di Benevento.

Nello stesso tempo, nell’Ordinanza, il Presidente Di Maria dispone che siano assicurati i servizi essenziali di reperibilità da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale e il Segretario generale, d’intesa, assicureranno la presenza in servizio del personale necessario alla garanzia della erogazione dei suddetti servizi