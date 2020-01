"Lavori alveo fiume e rampa tangenziale per sicurezza Pantano" VIDEO | Schipani (Io X Benevento): "Ho sentito il consigliere Paglia, voteranno la delibera"

“Le beghe politiche non devono influire sulla sicurezza dei cittadini e non interessano alla nostra associazione”. Così Giuseppe Schipani, presidente di Io X Benevento rimarca la necessità di mettere in sicurezza quella zona a ridosso della confluenza dei fiumi Calore e Sabato. “Per Pantano serve anche una rampa di uscita e di accesso di emergenza che colleghi la contrada direttamente alla Tangenziale Ovest”, ha poi rilanciato Schipani che questa mattina si è sentito telefonicamente con il consigliere provinciale Luca Paglia, uno dei consiglieri al quale si era rivolto affinchè nel prossimo consiglio provinciale si voti il provvedimento per i lavori a contrada Pantano.

“Abbiamo chiesto chiarezza sia a Di Maria che probabilmente non ha dato modo ai consiglieri dissidenti di valutare i documenti” ha spiegato il presidente di Io x Benevento che per questo si è sentito con Paglia.

“Il consigliere provinciale Paglia ha assunto l'impegno di approvare la delibera per Pantano nel prossimo consiglio provinciale, ma cercheranno anche di implementare la dotazione finanziaria per i lavori. Noi – ha concluso Schipani – ci auguriamo che i residenti possano finalmente vivere un po' più tranquilli”. Intanto in mattinata il consigliere Luca Paglia, che nelle prossime ore incontrarà il presidente delal Provincia, ha inviato una nota in cui spiega la posizione dei consiglieri dissidenti e annuncia... (LEGGI ALTRO ARTICOLO)

