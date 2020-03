A New York De Blasio chiude scuole, bar e ristoranti. "Siamo in guerra, dobbiamo salvare la vita ai nostri cari"

Scuole, bar e ristoranti chiusi a New York. Lo ha deciso il sindaco Bill De Blasio: “Le nostre vite stanno cambiando in modi inimmaginabili sono una settimana fa. Stiamo intraprendendo una serie di azioni che non avremmo mai intrapreso altrimenti, nel tentativo di salvare la vita dei propri cari e dei nostri vicini. Ora è il momento di fare ancora un altro passo drastico. Il virus può diffondersi rapidamente attraverso le strette interazioni che i newyorkesi hanno nei ristoranti, nei bar e nei luoghi in cui ci sediamo vicini. Dobbiamo interrompere quel ciclo”. Bar, ristoranti, caffè potranno solo consegnare d'asporto, mentre cinema, locali notturni, piccole sale teatrali e sale da concerto devono chiudere tutt. Non è una decisione che prendo alla leggera. Questi luoghi fanno parte del cuore e dell'anima della nostra città. Fanno parte di ciò che significa essere un newyotkese. Ma la nostra città sta affrontando una minaccia senza precedenti e dobbiamo rispondere con una mentalità di guerra”.i”.