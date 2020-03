Mastella: stop 10 e lotto, gratta e vinci e altri giochi Lo stabilisce un’ordinanza per gli esercizi con attività miste fino al 3 aprile

Il sindaco Clemente Mastella questo pomeriggio ha firmato l’ordinanza n. 27489/2020 che a partire da domani, 17 marzo 2020, e fino al 3 aprile 2020, dispone che gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (ad esempio bar, tabacchi, sala giochi), sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, e hanno quindi l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo: new slot gratta e vinci, 10 e lotto).