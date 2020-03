Nella zona Asi di Ponte Valentino si producono mascherine Il presidente del Consorzio Asi, Barone lo ha comunicato a governatore De Luca e Protezione Civile

"Ho appena comunicato al presidente De Luca, all'assessore Marchiello, al direttore generale della Protezione Civile Giulivo e alla task force regionale per il contenimento del Coronavirus, che nell'agglomerato Asi di Ponte Valentino a Benevento opera un'azienda, la Muccillo group, che sta producendo, tutto made in italy, mascherine protettive certificate oeko-tek, lavabili e riutilizzabili". Lo rende noto il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, a proposito della carenza di mascherine sul territorio regionale e non solo. "La Muccillo group - continua Barone - fortunatamente e' gia' attivissima nella fornitura ad aziende, ospedali e istituzioni locali ma ho voluto estendere la informazione alla Regione Campania per eventuali esigenze e/o necessita' alla Protezione Civile". "Il territorio sannita e' un territorio operoso e anche generoso, ci sono anche altre aziende che nelle prossime ore saranno operative per produrre mascherine certificate da destinare alla Campania e non solo. Senza dimenticare la generosita' dell'azienda di Limatola che ha dichiarato la propria disponibilita' a realizzare gratuitamente mascherine protettive per il proprio territorio e anche per altri comuni", conclude il presidente Barone.