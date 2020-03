Settimo caso nel Sannio, lettera del sindaco di Foglianise Tommaselli: "Avrebbe plausibilmente contratto virus durante visita a parenti al Nord"

“Cari concittadini, scrivo la presente per comunicarvi che in data odierna alle ore 13.15 protocollo n.1365 è pervenuta dalle Autorità sanitarie una comunicazione della presenza nel nostro comune di un concittadino risultato positivo al test del COVID-19 (Coronavirus)”. Così il sindaco di Foglianise, Giuseppe Tommaselli informa la cittadinanza del paese della Valle Vitulanese circa il contagio di una persona del posto, la settima a Benevento dopo il medico originario della Valle Telesina ma residente a Benevento e l'anziano di Sassinoro ricoverato al Rummo.

Una lettera per fare chiarezza e di conseguenza per tranquillizzare coloro che abitano a Foglianise.

“Da informazioni assunte – scrive la fascia tricolore -, il paziente riscontrato positivo al test, avrebbe plausibilmente contratto il contagio dal focolaio di infezione attivo nel nord Italia, in occasione della visita ai congiunti ivi residenti.

Già prima del responso . Precisa Tommaselli -, l’Amministrazione ha avuto cura di attivare immediatamente tutte le procedure previste dal protocollo, per quanto di sua competenza.

Informo i cittadini che dalle Autorità sanitarie non sono pervenute ulteriori segnalazioni.

Vi invito, pertanto, a rispettare ancor più rigorosamente le previsioni disposte dal DPCM dell’8 marzo u.s. e dalle linee guida del Ministero della Salute a tutela di voi stessi, degli altri e soprattutto delle categorie più deboli”.

Il sindaco ricorda inoltre “a tutti coloro i quali sono rientrati e che dovessero rientrare dalle altre regioni di rispettare rigorosamente il periodo di quarantena come imposto dalla normativa vigente.

Chiedo a tutti di agire nella consapevolezza che stiamo vivendo un momento di particolare gravità e di comportarsi senza superficialità, pur senza cadere in eccessivi allarmismi che rischierebbero di essere controproducenti e ugualmente pericolosi.

Invio un augurio di pronta guarigione al nostro compaesano e ribadisco la totale e completa disponibilità mia e di tutti gli organi comunali a porre in essere ogni iniziativa di solidarietà e supporto ai cittadini, nella certezza che supereremo questo momento critico, migliori come persone e più forti come comunità.

Ringrazio le Forze dell’Ordine ed il Vigile Urbano per il lavoro che stanno svolgendo con encomiabile spirito di sacrificio, esortandoli a continuare con sempre maggiore scrupolo e abnegazione”.