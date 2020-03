In fila dinanzi ai panifici: non per il pane ma per le zeppole Inopportuno creare assembramenti rispettando più o meno le distanze: arriva la Polizia Municipale

Trenta le persone denunciate ieri dai carabinieri in tutto il Sannio. A queste se ne aggiungono altre quattro questa mattina. A tutti viene contestato di aver violato le disposizioni in materia di prevenzione del contagio del Covid 19. Numerose sono state anche le segnalazioni effettuate dalla Polizia Municipale, dalla Questura e dalla guardia di finanza. Gli agenti della Municipale in particolare, anche questa mattina sono intervenuti presso alcuni panifici della città dove si erano create lunghe file non solo per acquistare il pane, quindi bene di prima necessità, ma anche e soprattutto le zeppole di san Giuseppe. Dolci, dunque, per i quali non sarebbe opportuno affollare i marciapiedi dinanzi le attività commerciali. I vigili urbani hanno quindi chiesto alle persone in fila di rispettare quantomeno le distanze di sicurezza e le altre norme previste dai decreti e dalle ordinanze.

Polizia municipale in azione anche all'interno della chiesa di San Donato, un luogo sacro che, grazie all'impegno e alla tenacia del parroco, è aperto sempre e anche di notte per dare un riparo ai bisognosi. All'interno infatti gli agenti hanno trovato quattro senzatetto che sono stati invitati anche loro a sedere a distanza sulle panche del luogo sacro. Per loro un tetto sulla testa ma che in questi giorni deve anche rappresentare un luogo sicuro anche per evitare il contagio.