Covid 19 primo morto nel Sannio. Mastella esorta: State a casa

“Cari concittadini. Abbiamo il primo morto per coronavirus nel Sannio”. Così il sindaco Clemente Mastella questa mattina, durante la diretta sulla sua pagina Facebook. Annuncia il decesso del 56enne di Solopaca ricoverato al Rummo.

Lo fa prima di una nuova lezione di educazione civica che il sindaco sta 'donando' ai ragazzi delle scuole medie e superiori in questo periodo di sto delle lezioni.

“Sembravamo essere un po' fuori al circuito delle morti ma evidentemente non è così quindi ai furbetti ora dico state attenti. State in casa. Dobbiamo vivere sapendo di stare in un tunnel all'interno del quale ancora non si intravede la luce”.

Mastella poi rimarca ancora: “La natura del contagio proviene sempre dal nord e quindi dico a coloro che sono arrivati dal nord: restate in autoquarantena nelle vostre case”.

